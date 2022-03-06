Белорусские дипломаты увольняются в знак протеста против участия Беларуси в войне с Украиной

В дипломатических кругах Беларуси начались протесты против режима Александра Лукашенко. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, отмечается, что консул Генерального консульства Республики Беларусь в Мюнхене Наталья Хвостова написала заявление об отставке в связи с тем, что:

— Работа всех государственных органов Республики Беларусь не основывается на принципах … верховенства конституции Республики Беларусь, служения народу Республики Беларусь, законности, приоритета прав и свобод человека….

В СНБО убеждены, что такие единичные случаи станут массовыми, и народ станет действительно свободным.

Заявление Хвостовой поддержал Павел Латушко – белорусский дипломат, экс-посол Беларуси в Польше, Франции и министр культуры Беларуси, который сейчас скрывается от белорусских властей в Польше.

Он призвал всех белорусских дипломатов сложить свои полномочия и заявить, что Беларусь не поддерживает войну, развернутую Россией против Украины.