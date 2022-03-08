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Факты / Мир / Мировые новости

Кулеба призвал ООН опровергнуть слухи о цензуре по агрессивным действиям России

Юля Захарченко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что сложно поверить во введение международным ООН цензуры на уровне российского Кремля. Организация, созданная для поддержания мира и безопасности в мире, якобы запретила использование слов война и вторжение.

— Трудно поверить, что ООН могла бы ввести такую ​​же цензуру, как Кремль сейчас в России, запретив использование слов война и вторжение среди работников ООН, — отметил Кулеба в Twitter.

Иностранные СМИ сообщили, что ООН запретила своим сотрудникам использовать эти слова, чтобы описать агрессивные и недопустимые действия России против Украины.

Международная организация, которая должна укреплять мир в разных странах, якобы просит называть работников ООН войну в Украине “конфликтом” или “вооруженным наступлением”.

Журналисты утверждают, что представителям ООН запрещено использовать государственный флаг Украины на личных или официальных страницах в социальных сетях, чтобы обойти “репутационный риск”.

Глава МИД Украины обратился к ООН с требованием оперативно опровергнуть такие заявления, если они фейковые, потому что речь идет о репутации ООН – международной организации, которая должна поддерживать мир.

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Фото: МИД

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