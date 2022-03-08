Кулеба призвал ООН опровергнуть слухи о цензуре по агрессивным действиям России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что сложно поверить во введение международным ООН цензуры на уровне российского Кремля. Организация, созданная для поддержания мира и безопасности в мире, якобы запретила использование слов война и вторжение.

— Трудно поверить, что ООН могла бы ввести такую ​​же цензуру, как Кремль сейчас в России, запретив использование слов война и вторжение среди работников ООН, — отметил Кулеба в Twitter.

Иностранные СМИ сообщили, что ООН запретила своим сотрудникам использовать эти слова, чтобы описать агрессивные и недопустимые действия России против Украины.

Международная организация, которая должна укреплять мир в разных странах, якобы просит называть работников ООН войну в Украине “конфликтом” или “вооруженным наступлением”.

Журналисты утверждают, что представителям ООН запрещено использовать государственный флаг Украины на личных или официальных страницах в социальных сетях, чтобы обойти “репутационный риск”.

Глава МИД Украины обратился к ООН с требованием оперативно опровергнуть такие заявления, если они фейковые, потому что речь идет о репутации ООН – международной организации, которая должна поддерживать мир.