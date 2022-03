Крупнейшая нефтяная компания Shell во вторник принесла извинения за покупку партии российской нефти со значительной скидкой и заявила, что отказывается от участия во всех российских углеводородных проектах, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ).

В компании заявили, что в качестве первого шага они прекратят все спотовые закупки российской сырой нефти. Также Shell закроет свои станции техобслуживания и операции с авиационными горюче-смазочными материалами в России.

В пятницу Shell закупила в России 100 000 метрических тонн нефти марки Urals. Сообщается, что нефть купили с рекордной скидкой, поскольку многие фирмы отказывались от покупки российской нефти. Причиной отказа является военное вторжение России на территорию Украины.

При этом отмечается, что приобретение Shell нефти не затронуло никаких западных санкций. Но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Shell, ведь раньше он призвал мировые нефтяные компании разорвать все деловые связи с Россией.

Генеральный директор Shell Бен ван Берден заявил, что действия компании до сих пор основывались на непрерывных дискуссиях с правительствами о необходимости освободиться от поставок энергоресурсов из России, сохранив при этом энергоснабжение.

Теперь в Shell заявили, что намерена выйти из своих совместных проектов с российским Газпромом и связанными с ним организациями. Кроме того, Shell направит прибыль от уцененной российской нефти в фонд, предназначенный для гуманитарной помощи Украине.

Впоследствии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Shell за их позицию.

Grateful to @Shell for taking this moral and responsible step and encourage other world businesses to follow suit. https://t.co/2n1uR01iRl

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022