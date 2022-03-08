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Факты / Мир

Россия вышла в лидеры по количеству санкций в мире

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Россия вышла в лидеры по количеству санкций в мире

Всего за 10 дней после вторжения президента Владимира Путина в Украину Россия обошла Иран и Северную Корею и стала страной, на которую распространяются самые санкции в мире.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.ai, в результате всплеска действий, предпринятых США и европейскими союзниками начиная с 22 февраля, Россия стала объектом 2778 новых санкций, в результате чего их число увеличилось до более чем 5530.

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Это больше, чем Иран, который столкнулся с 3616 санкциями в течение десятилетия, в основном за его ядерную программу и поддержку терроризма.

Напомним, сегодня стало известно, что американская корпорация Procter & Gamble также уходит с российского рынка.

Источник: Bloomberg

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