После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины на страну-агрессора было наложено множество санкций.

Западные компании массово начали выходить с российского рынка, поставлять продукцию и перестали оказывать услуги.

Американская корпорация Procter&Gamble не стала исключением.

Procter & Gamble – производитель множества средств личной гигиены для всех возрастов, стирального порошка Tide, бритвы Gilette, шампуней Pantene и других известных брендов. Компания также является заказчиком большого объема рекламы на телевидении.

Однако для России рекламы Procter&Gamble больше не будет.

В письме генерального директора Procter & Gamble Джона Меллера размещенного на сайте корпорации, речь идет о прекращении всех капитальных инвестиций и значительном сокращении продукции.

Продукция в российских магазинах снизится до минимума. На полках останутся основные средства личной гигиены и ухода за телом.

Кроме того, Procter & Gamble полностью свернет рекламу и маркетинг в России.

Среди продукции компании бренды — Fairy, Tide, Ariel, Gilette, Lenor, Comet, Fairy Oxi, Mr. Proper, Pampers, Always, Alldays, Tampax, Discreet, Wash & Go, Head & Shoulders, Pantene, Shampu, Herbal Essense, Wella, Safeguard, Old Spice, Olay, Hugo Boss, Blend-a-Med, Oral-B, Crest , Cover Girl, Max Factor, Venus и другие.