Китай против санкций РФ, но и активно поддерживать Путина не собирается

Китай по чуть-чуть начинает менять свою риторику в отношении мировых санкций против России из-за вторжения в Украину.

Лидер Китая Си Цзиньпин 8 марта на видеоконференции с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом прокомментировал войну РФ против Украины.

Ранее считалось, что Китай станет на сторону России, и будет помогать кровавому режиму Путина на международной арене.

Однако произошла несколько иная ситуация. Как говорится, у Китая нет друзей, у него есть только интерес. Поэтому Китай будет отстаивать только те моменты, которые будут затрагивать их интересы.

Лидер Китая призвал к максимальному сдерживанию в боевых действиях. Более того, он не поддерживает санкции против

России, мол, это негативно повлияет на глобальную экономику, которая еще даже от пандемии не отошла. Таким образом он хочет, чтобы мир был более лоялен к РФ, прикрываясь гуманитарными проблемами.

Кроме того, Си Цзиньпин до сих пор не признал Владимира Путина ответственным за российскую агрессию в Украине.