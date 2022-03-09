Великобритания будет задерживать все самолеты из РФ с угрозой уголовной ответственности

Лондон ввел уголовное наказание для любых российских самолетов, которые пересекут воздушное пространство Великобритании.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

— Я признал уголовным преступлением вторжение любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании. Теперь правительство Великобритании может задерживать эти самолеты. Мы задушим возможность приближенных к Путину лиц продолжать жить как обычно, в то время как тысячи невинных людей умирают, — написал он.

BREAKING: I have made it a criminal offence for ANY Russian aircraft to enter UK airspace and now HMG can detain these jets. We will suffocate Putin’s cronies’ ability to continue living as normal while thousands of innocent people die. pic.twitter.com/cYjreNSYRz — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 8, 2022

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступал перед британским парламентом, во время которого услышал заверения со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что страны Запада разработают план Маршалла для нашей страны.

Во время своего вечернего выступления 8 марта президент Украины также сообщил, что США и Великобритания отказываются от импорта нефти из России.