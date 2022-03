Великобритания будет задерживать все самолеты из РФ с угрозой уголовной ответственности

Лондон ввел уголовное наказание для любых российских самолетов, которые пересекут воздушное пространство Великобритании.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

BREAKING: I have made it a criminal offence for ANY Russian aircraft to enter UK airspace and now HMG can detain these jets. We will suffocate Putin’s cronies’ ability to continue living as normal while thousands of innocent people die. pic.twitter.com/cYjreNSYRz

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 8, 2022