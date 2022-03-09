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Факты / Мир / Мировые новости

Великобритания будет задерживать все самолеты из РФ с угрозой уголовной ответственности

Илья Нежигай редактор ленты
Літак на заході сонця

Лондон ввел уголовное наказание для любых российских самолетов, которые пересекут воздушное пространство Великобритании.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

— Я признал уголовным преступлением вторжение любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании. Теперь правительство Великобритании может задерживать эти самолеты. Мы задушим возможность приближенных к Путину лиц продолжать жить как обычно, в то время как тысячи невинных людей умирают, — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступал перед британским парламентом, во время которого услышал заверения со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что страны Запада разработают план Маршалла для нашей страны.

Во время своего вечернего выступления 8 марта президент Украины также сообщил, что США и Великобритания отказываются от импорта нефти из России.

Фото: Depositphotos

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