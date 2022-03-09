Соединенные Штаты Америки и Великобритания запрещают импорт нефти из Российской Федерации, что значительно ослабит государство-террориста.

Как заявил президент Владимир Зеленский во время видео обращения к украинцам, из-за своей агрессии у России нет перспектив и будущего.

– Сегодня важные новости. Соединенные Штаты сделали шаг, который ощутимо ослабит оккупантов. Заставить платить за агрессию, отвечать за зло, которое они совершили. За все зло. Америка запрещает импорт нефти из России, нефтепродуктов, газа, угля. Запрещает гражданам США какие-либо инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс, – заявил президент Украины.

Он поблагодарил президента США Джо Байдена за это решение, заявив, что этот сигнал демонстрирует очень простую вещь: каждый цент, уплаченный России, она превращает в пули и снаряды, летящие в другие суверенные государства.

— Либо Россия будет уважать международное право и не будет вести войны, либо она не будет иметь денег, чтобы войны начинать. Найдут другую бензоколонку. Но это не только о деньгах. Запрет на импорт нефти в США ослабит государство-террориста экономически, политически и идеологически. Ибо это – о свободе, о будущем. О том, куда будет двигаться мир, – заявил Владимир Зеленский.

Украинский лидер также сообщил, что будет запрещен импорт нефти и нефтепродуктов из России со стороны Великобритании. За это он отдельно поблагодарил премьер-министра Бориса Джонсона.

– Посмотрите: мир не верит в будущее России, не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы. Они все понимают. Они говорят о нас. Они помогают нам. Они готовятся поддержать наше восстановление. После войны. Потому что все увидели: для так героически защищаемого народа обязательно наступит вот “после войны”, — сказал президент Зеленский.

Украинский президент объявил, что страны Запада формируют новый план Маршалла для Украины.

– Запад сформирует этот пакет поддержки. Сегодня об этом сказал британский премьер-министр. Человек слова, искренний друг Украины, – сказал президент.

Он также объявил, что Украина ожидает новые жесткие решения от Европейского Союза против России.

– За эту войну. За эту злость. О которой авторы еще пожалеют. Это будет. Обязательно. И потому так важно, чтобы в руководстве России осознали: США, Великобритании, Евросоюзу, Канаде, Австралии, Японии и другим свободным странам мира будут только подражать. А значит, их не обмануть. Санкции не обойти, – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Coca-Cola и PepsiCo объявили о приостановке своей работы в Российской Федерации.