Соединенные Штаты не поддерживают передачу Украине истребителей МиГ-29, которые находятся на вооружении ВВС Польши.

Об этом 9 марта объявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он сказал, что министр обороны США Ллойд Остин разговаривал со своим польским коллегой и подчеркнул, что американская сторона не поддерживает передачу дополнительных истребителей украинским ВВС в настоящее время.

Джон Кирби перечислил причины, по которым США выступают против передачи боевых самолетов.

— Во-первых, мы считаем, что лучший способ поддержать украинскую оборону — это предоставить им оружие и системы, в которых они больше всего нуждаются, чтобы победить российскую агрессию, в частности, противотанковые и противовоздушные. Мы, наряду с другими странами, продолжаем посылать им это оружие, и мы знаем, что оно используется с большим эффектом. Медленное продвижение России на севере и оспариваемое воздушное пространство над Украиной — единственное тому подтверждение, — сказал он.

Спикер Пентагона добавил, что знает, что российские воздушные куда значительнее, чем ВВС Украины.

— Их эффективность ограничена благодаря украинским стратегическим оперативным и тактическим наземным системам ПВО, ракетам класса земля-воздух и Манпадам (зенитные ракеты, запускаемые с плеча, — Ред.), — сказал он.

Джон Кирби заявил, что второй причиной является то, что украинские ВВС в настоящее время имеют несколько эскадрилий полностью боеспособных самолетов.

— По нашим оценкам, добавление самолетов к украинским запасам вряд ли существенно изменит эффективность украинских ВВС по сравнению с российскими возможностями. Поэтому мы считаем, что выгода от передачи этих МИГ-29 невелика, — сказал представитель оборонного ведомства США.

Он резюмировал, что разведка США считает передачу МиГ-29 Украине развитием событий, которые будут восприняты как эскалация.

Это, по мнению представителя Пентагона, может привести к значительной реакции России, которая может увеличить перспективы военной эскалации с НАТО.

— Поэтому мы также оцениваем передачу МиГ-29 Украине как высокий риск. Мы также считаем, что существуют альтернативные варианты, которые гораздо лучше подходят для поддержки украинских военных в их борьбе против России. Мы будем продолжать рассматривать эти варианты, — сказал Джон Кирби.

Ранее стало известно, что Вашингтон отказал Варшаве в доставке истребителей в Украину.