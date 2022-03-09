США отказали Польше в доставке истребителей Украине

Пентагон отклонил предложение Польши передать США свои истребители МиГ-29 для доставки в Украину.

Там посчитали такое предложение несостоятельным.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

— Пентагон находится в контакте с польским правительством по этому вопросу. Однако предложение Польши свидетельствует о сложностях переброски истребителей в Украину, — заявил Кирби.

По его словам, Пентагону пока не ясно есть ли реальные основания для доставки истребителей в Украину.

— Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование, — сказал Кирби.

Ранее во вторник правительство Польши предложило переместить все свои МиГ-29 на авиабазу ВВС США Рамштайн в Германии.

Министерство иностранных дел заявило, что затем правительство США предоставит их Украине. Взамен Польша запросила бывшие в употреблении истребители для замены МиГ-29.

Но Кирби сказал, что идея, выдвинутая Польшей, слишком рискованна, поскольку США и НАТО стремятся избежать прямого конфликта между альянсом и Россией.