Китай решил помочь России в войне против Украины — The Guardian

Китай принял решение оказать России экономическую и финансовую поддержку во время ее войны против Украины.

Как пишет The Guardian, КНР рассматривает возможность отправки военных поставок, таких как вооруженные беспилотники.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан изложил аргументы США против вторжения России в ходе интенсивной семичасовой встречи в Риме со своим китайским коллегой Ян Цзечи, указав на то, что Москва притворялась заинтересованной в дипломатии, готовясь к вторжению, а также на то, что российские военные явно демонстрируют признаки слабости.

— Главное здесь — заставить Китай пересчитать и переоценить свою позицию. Мы не видим никаких признаков такой переоценки… Они уже решили, что будут оказывать экономическую и финансовую поддержку, и они подчеркнули это сегодня. Вопрос в том, пойдут ли они дальше, — сказал американский чиновник, знакомый с ходом обсуждений.

В списке российских военных покупок в Китае на первом месте стоят вооруженные беспилотники и различные виды боеприпасов, но любые военные поставки не будут простыми.

— Обе стороны понимают, что у них нет общих систем, и это создает проблемы, — сказал чиновник.

Ранее CNN писала, что российские военные также просят предоставить им продовольственные наборы, что подчеркивает их серьезные проблемы с материально-техническим обеспечением в более затяжном конфликте, чем предполагали в Кремле.

России крайне необходима экономическая и финансовая помощь в условиях разрушительных санкций, введенных США и их союзниками после вторжения 24 февраля. Стране грозит дефолт по выплатам долга: два процентных платежа должны быть произведены в среду, хотя у нее будет 30-дневный льготный период.

Москва не может получить доступ ко всем своим золотовалютным резервам на сумму $640 млрд, но все еще держит часть этих резервов в юанях, поэтому Пекин сможет вмешаться и оказать немедленную помощь.

В Вашингтоне с пессимизмом смотрят на возможность заставить Китай отказаться от союза с Россией, в основном потому, что считают, что партнерство управляется сверху.

Ранее журналист издания Politico Пол Маклири со ссылкой на Пентагон заявил, что если Китай решит помочь России в войне против Украины, то его ждут “последствия”.