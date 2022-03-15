Если Китай предложит России материальную поддержку в войне против Украины, то его ждут “последствия”. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона заявил журналист издания Politico Пол Маклири.

Мы видели, что Китай молчаливо одобряет то, что делает Россия, отказываясь присоединиться к санкциям, – заявил он.

If China offers material support to Russia in Ukraine, “they’ll likely be consequences for China in that regard,” defense official said. “We have seen China basically give tacit approval to what Russia is doing by refusing to join sanctions” and blaming the West and US — Paul McLeary (@paulmcleary) March 14, 2022

О последствиях для Китая или любой другой страны, которая захочет помочь РФ, предупреждал и пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, Америка никому не позволит компенсировать ущерб, который несет Россия.

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Парламент Эстонии принял решение с призывом о закрытии неба над Украиной. Это первый такой призыв от страны, которая входит в ЕС и НАТО.