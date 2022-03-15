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Факты / Украина

Если Китай поможет РФ, его ожидают последствия – Пентагон

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Если Китай поможет РФ, его ожидают последствия – Пентагон

Если Китай предложит России материальную поддержку в войне против Украины, то его ждут “последствия”. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона заявил журналист издания Politico Пол Маклири.

Мы видели, что Китай молчаливо одобряет то, что делает Россия, отказываясь присоединиться к санкциям, – заявил он.

О последствиях для Китая или любой другой страны, которая захочет помочь РФ, предупреждал и пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, Америка никому не позволит компенсировать ущерб, который несет Россия.

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Фото: Unsplash

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