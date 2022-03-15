Министерство иностранных дел Великобритании объявило о введении более 370 новых санкций против Российской Федерации.

Как сообщается на сайте британского правительства, после введения этих санкций Соединенное Королевство всего включит более 1 тыс. физических и юридических лиц в санкционный режим в отношении России с момента вторжения в Украину.

— Сегодняшние санкции также включают ключевых политических союзников Путина, представителей режима и поддерживаемые Кремлем агентства дезинформации, — говорится в сообщении.

Санкции вводятся не только против России, но и против Беларуси.

— Сегодняшние исторические санкции включают еще больше российских олигархов и членов их семей, политических союзников и пропагандистов Путина. Великобритания вводит санкции в отношении еще более 370 физических лиц, 51 из которых — олигархи и члены их семей, — уточнили в британском правительстве.

В частности, британское правительство объявило о запрете на экспорт в Россию товаров класса люкс, а также ввело новые импортные тарифы на сотни ключевых товаров.

На сайте МИД Великобритании говорится, что в число российских олигархов, в отношении которых сейчас действуют санкции, входят Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан.

— Совокупное состояние олигархов, против которых сегодня будут введены санкции, оценивается более чем в £100 млрд, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди политических союзников президента РФ Владимира Путина, против которых сейчас введены санкции, находятся премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и бывший президент России Дмитрий Медведев.

В свою очередь, среди российских пропагандистов, попавших под санкции, находятся пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Под санкции попала и печально известная фабрика троллей — так называемое Агентство интернет-исследований.

— Мы идем дальше и быстрее, чем когда-либо, чтобы нанести удар по тем, кто ближе всего к Путину — от крупных олигархов до его премьер-министра и пропагандистов, которые распространяют его ложь и дезинформацию. Мы привлекаем их к ответственности за соучастие в преступлениях России в Украине, — сказала глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Она добавила, что в сотрудничестве с союзниками Лондон будет продолжать усиливать давление на Владимира Путина и прекращать финансирование российской военной машины.

— В ближайшие дни Великобритания продолжит закручивать гайки для российской экономики, поскольку правительство в полной мере использует полномочия, необходимые для преодоления крупнейшего кризиса безопасности в Европе со времен Второй мировой войны, — сказала глава британского МИД.

Она добавила, что у лиц, против которых сегодня введены санкции, будут заморожены активы в Великобритании, что означает, что ни один гражданин Соединенного Королевства или компания не смогут вести с ними дела. Им будет запрещено путешествовать в Великобританию или из нее.

Напомним, ранее Евросоюз согласовал детали четвертого пакета санкций против Российской Федерации в ответ на развертывание полномасштабной войны в Украине.

Источник: British Government