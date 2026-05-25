Россия, вероятно, заглушила GPS-сигнал самолета Королевских ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны Джон Хили.

Об этом сообщает Telegraf.

Россия заглушила GPS самолета Королевских ВВС: что известно

По данным издания, инцидент произошел в четверг, когда самолет Dassault Falcon 900LX возвращался в Великобританию после визита Джона Хили в Эстонию.

Министр обороны Великобритании посещал британских военных, дислоцированных в стране НАТО недалеко от российской границы.

Во время полета вблизи территории РФ на борту возникли проблемы с навигацией и связью.

Сообщается, что GPS самолета был отключен почти на весь трехчасовой перелет. Из-за этого пилоты были вынуждены использовать альтернативную систему навигации.

Кроме того, у пассажиров перестали работать смартфоны и ноутбуки — устройства не могли подключиться к интернету.

По информации The Times, британская сторона считает, что за инцидентом стоит Россия.

В то же время пока неизвестно, был ли самолет с Джоном Хили преднамеренной целью.

В британском Минобороны отметили, что Королевские ВВС подготовлены для действий в подобных ситуациях.

— Это безрассудное вмешательство России, но Королевские ВВС хорошо подготовлены к борьбе с такой деятельностью, — цитирует издание источник в оборонной сфере.

По данным СМИ, инцидент с самолетом Джона Хили произошел через несколько дней после опасного перехвата британского разведывательного самолета Rivet Joint над Черным морем.

По данным Минобороны Великобритании, российские истребители Су-35 и Су-27 несколько раз опасно сближались с британским самолетом.

Один из Су-35 пролетел настолько близко, что на британском самолете сработали аварийные системы и отключился автопилот.

Также один из Су-27 пролетел примерно в шести метрах от носа самолета Rivet Joint и совершил шесть опасных проходов.

В Лондоне назвали это самым опасным инцидентом с британским самолетом над Черным морем с 2022 года.

Подобный случай уже случался ранее. В марте 2024 года россияне заглушили GPS-сигнал самолета Королевских ВВС, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Тогда самолет возвращался из Польши в Великобританию, а спутниковый сигнал отсутствовал около 30 минут во время полета вблизи российской территории.

