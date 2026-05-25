Во время ночной атаки на Украину 25 мая российские войска применили 262 беспилотника различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 25 мая (с 17:30 24 мая) российские войска атаковали Украину 262 ударными БпЛА типа Shahed, в частности реактивными, а также беспилотниками Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Запуски осуществлялись из Орла, Курска, Шаталово, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00 25 мая, противовоздушная оборона сбила или подавила 246 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 10 ударных беспилотников на девяти локациях. Еще в семи местах зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

На данный момент атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских БпЛА.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 552-е сутки.

