Светлана Тихановская впервые прибыла в Киев с официальным визитом
Лидерка беларусской оппозиции Светлана Тихановская впервые прибыла с официальным визитом в Киев.
Об этом она сообщила в соцсетях.
Визит Светланы Тихановской в Киев: что известно
25 мая Светлана Тихановская прибыла с визитом в Киев.
Она поблагодарила Укрзализныцу за безопасную и быструю поездку.
Также Тихановская сообщила, что свой визит начала с почтения памяти беларусского добровольца Марии Зайцевой, которая погибла в борьбе за свободу Украины и Беларуси.
— Для меня было очень важно начать этот визит именно с чествования человека, отдавшего жизнь за свободу Украины и Беларуси, — заявила оппозиционная лидерка.
Она назвала Марию Зайцеву символом сопротивления диктатуре и украинско-беларусской солидарности и подчеркнула, что эта женщина также стала символом нового поколения беларусов, считающих свободу Беларуси и Украины нераздельными.
Зайцева в 2020 году принимала участие в протестах против насилия и несправедливости в Беларуси, а после начала полномасштабной войны России против Украины присоединилась к беларусским добровольцам.
Вместе с Тихановской могилу активистки в Киеве посетили заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко и руководитель аппарата Объединенного переходного кабинета Валерий Мацкевич.
22 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская прибудет в Украину для переговоров.
