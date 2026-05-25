Лидерка беларусской оппозиции Светлана Тихановская впервые прибыла с официальным визитом в Киев.

Об этом она сообщила в соцсетях.

Визит Светланы Тихановской в ​​Киев: что известно

25 мая Светлана Тихановская прибыла с визитом в Киев.

Она поблагодарила Укрзализныцу за безопасную и быструю поездку.

Также Тихановская сообщила, что свой визит начала с почтения памяти беларусского добровольца Марии Зайцевой, которая погибла в борьбе за свободу Украины и Беларуси.

— Для меня было очень важно начать этот визит именно с чествования человека, отдавшего жизнь за свободу Украины и Беларуси, — заявила оппозиционная лидерка.

Она назвала Марию Зайцеву символом сопротивления диктатуре и украинско-беларусской солидарности и подчеркнула, что эта женщина также стала символом нового поколения беларусов, считающих свободу Беларуси и Украины нераздельными.

Зайцева в 2020 году принимала участие в протестах против насилия и несправедливости в Беларуси, а после начала полномасштабной войны России против Украины присоединилась к беларусским добровольцам.

Вместе с Тихановской могилу активистки в Киеве посетили заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко и руководитель аппарата Объединенного переходного кабинета Валерий Мацкевич.

22 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская прибудет в Украину для переговоров.

