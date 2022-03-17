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Факты / Мир / Мировые новости

Netflix вернул украинский сериал Слуга народу в свою библиотеку в США

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Netflix вернул украинский сериал Слуга народу в свою библиотеку в США

Стриминговый сервис Netflix вернул в свою библиотеку в США комедийный сериал Слуга народа с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

Об этом компания сообщила в своем Twitter.

– Слуга народа снова доступен на Netflix в США, – говорится в сообщении.

Ранее Netflix сообщил пользователям о прекращении работы на территории России.

Компания разослала подписчикам соответствующие предупреждения. До расчетного периода аккаунты будут активны, и пользователи смогут продолжать смотреть сериалы сервиса.

Фото: Netflix 

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