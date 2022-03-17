Netflix вернул украинский сериал Слуга народу в свою библиотеку в США

Стриминговый сервис Netflix вернул в свою библиотеку в США комедийный сериал Слуга народа с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.
Об этом компания сообщила в своем Twitter.
– Слуга народа снова доступен на Netflix в США, – говорится в сообщении.
Ранее Netflix сообщил пользователям о прекращении работы на территории России.
Компания разослала подписчикам соответствующие предупреждения. До расчетного периода аккаунты будут активны, и пользователи смогут продолжать смотреть сериалы сервиса.
Фото: Netflix