Netflix вернул украинский сериал Слуга народу в свою библиотеку в США

Стриминговый сервис Netflix вернул в свою библиотеку в США комедийный сериал Слуга народа с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

Об этом компания сообщила в своем Twitter.

– Слуга народа снова доступен на Netflix в США, – говорится в сообщении.

Ранее Netflix сообщил пользователям о прекращении работы на территории России.

Компания разослала подписчикам соответствующие предупреждения. До расчетного периода аккаунты будут активны, и пользователи смогут продолжать смотреть сериалы сервиса.

Фото: Netflix