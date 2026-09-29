На территории Беларуси периодически включают ретрансляторы, которые усиливают сигнал российских беспилотников во время атак на Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

Как Беларусь помогает усиливать сигнал дронов РФ

По словам Демченко, работу таких ретрансляторов фиксируют, в частности, во время ударов России по западным областям Украины.

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– Пример действий России в отношении ударов по нашим западным областям показывает, что на территории Беларуси продолжают работать или периодически включаться ретрансляторы, которые усиливали сигнал для российских дронов, – отметил представитель ГПСУ.

В то же время ситуация непосредственно на украинско-белорусской границе, по данным пограничников, остается под контролем.

Демченко сообщил, что в настоящее время ГПСУ не фиксирует вблизи границы скопления войск или личного состава, а также перемещения военной техники.

Напомним, что с начала сентября Украина фиксирует активизацию ретрансляторов в Беларуси, которые усиливают сигнал российских дронов.

Ранее начальник Главного управления разведки МОУ Олег Иващенко заявил, что у армии РФ до сих пор нет надежного аналога терминалов Starlink от SpaceX, которые ВСУ применяют для безопасной связи и управления дронами на поле боя.

Чтобы компенсировать это, противник вдоль украинской границы разворачивает сеть из башен и ретрансляторов, шесть из которых зафиксированы на территории Беларуси.

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