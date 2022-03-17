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Факты / Мир / Мировые новости

Канада закрыла небо для белорусских самолетов

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Канада закрыла небо для белорусских самолетов

Канада запретила белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны из-за поддержки неспровоцированной агрессии России в Украине.

Об этом сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра.

— Всем воздушным судам, которые прямо или косвенно находятся в собственности, зарегистрированные, зафрахтованные, арендованные, эксплуатируемые или контролируемые гражданином Российской Федерации или Беларуси, запрещается входить в воздушное пространство Канады, выходить из него или пролетать над ним, — говорится в сообщении.

Следует отметить, что сейчас между Канадой и Беларусью нет прямого авиационного сообщения.

Ранее Канада вместе со многими другими странами закрыла свое авиапространство для российских самолетов.

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Фото: Pexels

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