Канада закрыла небо для белорусских самолетов

Канада запретила белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны из-за поддержки неспровоцированной агрессии России в Украине.

Об этом сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра.

— Всем воздушным судам, которые прямо или косвенно находятся в собственности, зарегистрированные, зафрахтованные, арендованные, эксплуатируемые или контролируемые гражданином Российской Федерации или Беларуси, запрещается входить в воздушное пространство Канады, выходить из него или пролетать над ним, — говорится в сообщении.

Effective immediately, and until further notice, all aircraft directly or indirectly owned, registered, chartered, leased, operated or controlled by a citizen of either the

Russian Federation or of Belarus, are prohibited from entering, exiting or overflying Canadian airspace — Transport Canada (@Transport_gc) March 16, 2022

Следует отметить, что сейчас между Канадой и Беларусью нет прямого авиационного сообщения.

Ранее Канада вместе со многими другими странами закрыла свое авиапространство для российских самолетов.