Информация в реестре Оберіг неполная: что делать, чтобы исправить ошибку

При обновлении данных в Резерв+ человек может получить сообщение, что информация в реестре Оберег неполная, стоит обратиться в ТЦК..

Что делать людям, которых Резерв+ направляет в ТЦК, как исправить ошибку и избежать получения такого сообщения в дальнейшем — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.

Информация в реестре Оберіг неполная: что делать

Военнообязанный мужчина в приложении Резерв+ должен вносить основную информацию о себе, в частности: ФИО, номер телефона, адрес проживания и электронную почту. Человек, который указал эти данные, считается лицом, которое внесло / обновило свои данные в соответствии с законодательством.

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Напоминаем, что в соответствии с законом Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, граждане Украины, состоящие на воинском учете, обязаны были в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адрес электронной почты и другие персональные данные.

Для тех, кто находится на территории Украины, обновлять или вносить данные можно лично, прибыв в ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете или месту жительства, или через приложение Резерв +.

Если приложение Резерв+ выдает сообщение, в котором просит человека обратиться в ТЦК и СП, то это может означать сбой или такие данные не являются уточненными.

Статус Требует уточнения означает, что гражданин находится в реестре Оберіг, однако не закреплен ни за одним ТЦК. Для этого необходимо обратиться в ТЦК по месту регистрации и предоставить необходимые документы. Быстро записаться в электронную очередь в ТЦК можно с помощью Резерв+.

Во время визита могут понадобиться:

паспорт гражданина Украины;

налоговый номер (ИНН);

документы, подтверждающие место регистрации;

военно-учетный документ;

свидетельство о получении образования;

свидетельства о рождении детей;

свидетельство о браке/разводе;

медицинская справка при наличии определенных заболеваний;

справка об инвалидности (при наличии);

водительское удостоверение (при наличии);

справка о бронировании (при наличии);

фото 3х4.

Источник: Министерство обороны Украины

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