Информация в реестре Оберіг неполная: что делать, чтобы исправить ошибку
При обновлении данных в Резерв+ человек может получить сообщение, что информация в реестре Оберег неполная, стоит обратиться в ТЦК..
Что делать людям, которых Резерв+ направляет в ТЦК, как исправить ошибку и избежать получения такого сообщения в дальнейшем — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.
Информация в реестре Оберіг неполная: что делать
Военнообязанный мужчина в приложении Резерв+ должен вносить основную информацию о себе, в частности: ФИО, номер телефона, адрес проживания и электронную почту. Человек, который указал эти данные, считается лицом, которое внесло / обновило свои данные в соответствии с законодательством.
Напоминаем, что в соответствии с законом Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, граждане Украины, состоящие на воинском учете, обязаны были в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адрес электронной почты и другие персональные данные.
Для тех, кто находится на территории Украины, обновлять или вносить данные можно лично, прибыв в ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете или месту жительства, или через приложение Резерв +.
Если приложение Резерв+ выдает сообщение, в котором просит человека обратиться в ТЦК и СП, то это может означать сбой или такие данные не являются уточненными.
Статус Требует уточнения означает, что гражданин находится в реестре Оберіг, однако не закреплен ни за одним ТЦК. Для этого необходимо обратиться в ТЦК по месту регистрации и предоставить необходимые документы. Быстро записаться в электронную очередь в ТЦК можно с помощью Резерв+.
Во время визита могут понадобиться:
- паспорт гражданина Украины;
- налоговый номер (ИНН);
- документы, подтверждающие место регистрации;
- военно-учетный документ;
- свидетельство о получении образования;
- свидетельства о рождении детей;
- свидетельство о браке/разводе;
- медицинская справка при наличии определенных заболеваний;
- справка об инвалидности (при наличии);
- водительское удостоверение (при наличии);
- справка о бронировании (при наличии);
- фото 3х4.
Источник: Министерство обороны Украины