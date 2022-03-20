Белорусские военные не хотят и боятся воевать в Украине — Маляр

Среди военнослужащих Беларуси уже назревает страх и нежелание воевать в Украине. От военных есть запрос на информацию, как сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что уже есть признаки подготовки к активным агрессивным действиям России со стороны границы Беларуси, однако среди белорусских военных распространяются противоположные настрои.

— Они уже видят, что здесь происходит. У них понемногу разрушается миф о “непобедимой русской армии”. Они уже начинают отдавать себе отчет, что на самом деле выполнение такого приказа — это совершение военного преступления, — подчеркнула Маляр.

Она заявила, что от белорусских военнослужащих есть запрос на информацию, как сдаться в плен, когда начнутся активные боевые действия. Минобороны пытается донести эту информацию с помощью разных ресурсов.

По словам Маляр, Российская Федерация обращается к другим государствам и ищет наемников, поскольку РФ уже не хватает собственных человеческих ресурсов.

— Информация, что с ними (русскими войсками, — Ред.) здесь происходит, что их здесь не ждут с хлебом-солью, а только убивают, уже распространена в России. Люди начинают понемногу отдавать себе отчет. На фоне всеобщей эйфории, когда на днях выступал Путин, действительно все, кто рискует оказаться здесь, очень напуганы. Никто этого не хочет. У них очень высокий уровень страха перед мобилизацией, — убеждена заместитель министра обороны.

Фото: Анна Маляр