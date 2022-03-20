Минобороны опровергло фейк, что на западе Украины “больше мобилизуют переселенцев”

В Украине опровергли очередной российский фейк, что якобы в западном регионе Украины больше мобилизуют вынужденно переселенных граждан.

В эфире телеканала ICTV заместительница министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, какая на самом деле пропорция мобилизованных среди жителей западных областей и переселенцев.

– Действительно сейчас объявлена ​​мобилизация. Все знают, что указ президента издан от 24 февраля. Сегодня длится широкая мобилизация. Это большое количество людей, потому что сегодня действительно для обороны Украины нужно большое количество людей, которые могут быть на фронте. Во всех регионах Украины осуществляется одинаковая мобилизация, нет выборочного подхода, потому что уже распространяется информация о якобы в западных областях больше мобилизующих вынужденно переселенных лиц. Это не так, – подчеркнула Маляр.

Заместительница министра обороны Украины отметила, что повсюду на территории государства осуществляется мобилизация для обороны от российских войск.