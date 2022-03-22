ЕС не планирует создавать общую европейскую армию – Боррель

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет создавать совместную европейскую армию.

Боррель выступил после того, как министры иностранных дел и обороны одобрили документ, известный как стратегический компас.

Документ включает планы развития потенциала быстрого развертывания ЕС, который мог бы позволить быстро мобилизовать до 5 тыс. военнослужащих для различных типов угроз.

– Мы вместе проведем живые учения, – отметил Боррель.

Боррель подчеркнул, что государства-члены ЕС по-прежнему будут иметь отдельные армии, но теперь будут теснее сотрудничать.

Он добавил, что НАТО по-прежнему является основой территориальной обороны Европы.