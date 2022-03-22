Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 26 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

ЕС не планирует создавать общую европейскую армию – Боррель

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Жозеп Боррель

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет создавать совместную европейскую армию.

Боррель выступил после того, как министры иностранных дел и обороны одобрили документ, известный как стратегический компас.

Документ включает планы развития потенциала быстрого развертывания ЕС, который мог бы позволить быстро мобилизовать до 5 тыс. военнослужащих для различных типов угроз.

– Мы вместе проведем живые учения, – отметил Боррель.

Боррель подчеркнул, что государства-члены ЕС по-прежнему будут иметь отдельные армии, но теперь будут теснее сотрудничать.

Он добавил, что НАТО по-прежнему является основой территориальной обороны Европы.

Читайте
Сенаторы США призвали предоставить Украине дополнительное летальное оружие и гумпомощь

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка