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Факты / Мир / Мировые новости

Япония будет называть южные Курилы “оккупированными Россией территориями”

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
окупований росією острів Ітуруп

Япония теперь официально будет называть южные Курильские острова исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией.

Новая формулировка содержится в черновике нового выпуска Синей книги по дипломатии, который является правительственным справочником о внешней политике страны.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи.

Эти японские территории в конце Второй мировой войны аннексировало тоталитарное СССР, а коренные японцы были выдворены из этих островов.

В 1956 году Москва и Токио подписали право на завершение боевых действий, но мирный договор так и не был заключен.

Япония до 2003 года официально называла острова “незаконно оккупированными”, а к 2012 году — “исконными землями”. С 2012 года правительство избегало резких формулировок в надежде достичь компромисса с Россией.

Токио было готово вернуться к декларации об островах 1956 года, в которой советские власти соглашались передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами.

В начале марта 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южные Курилы исконными японскими территориями. Он назвал эти территории “уникальными” и “суверенными территориями Японии”.

Позже глава МИД Японии Йосимаса Хаяси заявил, что они “незаконно оккупированы”. После этого Москва практически прекратила мирные переговоры.

Источник: Kyodo

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Фото: Depositphotos

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