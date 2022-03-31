Япония будет называть южные Курилы “оккупированными Россией территориями”

Япония теперь официально будет называть южные Курильские острова исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией.

Новая формулировка содержится в черновике нового выпуска Синей книги по дипломатии, который является правительственным справочником о внешней политике страны.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи.

Эти японские территории в конце Второй мировой войны аннексировало тоталитарное СССР, а коренные японцы были выдворены из этих островов.

В 1956 году Москва и Токио подписали право на завершение боевых действий, но мирный договор так и не был заключен.

Япония до 2003 года официально называла острова “незаконно оккупированными”, а к 2012 году — “исконными землями”. С 2012 года правительство избегало резких формулировок в надежде достичь компромисса с Россией.

Токио было готово вернуться к декларации об островах 1956 года, в которой советские власти соглашались передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами.

В начале марта 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южные Курилы исконными японскими территориями. Он назвал эти территории “уникальными” и “суверенными территориями Японии”.

Позже глава МИД Японии Йосимаса Хаяси заявил, что они “незаконно оккупированы”. После этого Москва практически прекратила мирные переговоры.

Источник: Kyodo