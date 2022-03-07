Премьер Японии назвал оккупированные РФ Курилы суверенной территорией своей страны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов (архипелаг тысячи островов в Тихом океане) извечными японскими территориями.

Глава японского правительства выступил с таким заявлением в Палате советников 7 марта.

Его спросили об осведомленности правительства по вопросу Северных территорий. Среди прочего Фумио Кисида назвал эти территории “уникальными” и “суверенными территориями Японии”.

— Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой у Японии суверенитет, — сказал Кисида.

Эти острова для Токио являются предметом давнего спора с Москвой. Россия оккупировала эти японские земли в 1945 году, после Второй мировой войны, и удерживает их под своим контролем.

Ранее японские власти воздерживались от формулировки “исконные территории”, когда говорили о Курилах, но 7 марта, на 12-й день войны РФ с Украиной, риторика изменилась.

Кабинет предыдущего министра Японии Абэ надеялся на прогресс мирных переговоров и воздерживался от высказываний об извечных японских территориях.

В феврале 2019 года, когда его спросили о мирных переговорах, считаете ли вы четыре северных острова уникальной территорией Японии, Абэ ответил: Я хотел бы воздержаться от ответа, поскольку это может помешать предстоящим переговорам.

Источник: JIJI, Yomiuri