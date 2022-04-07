Членство Российской Федерации в Совете ООН по правам человека приостановлено решением Генасамблеи.

Во время голосования в рамках Генеральной ассамблеи ООН “за” исключение России проголосовало 93 страны, когда “против” отдали свои голоса только 24 государства. Еще 58 стран-членов ООН воздержались от голосования.

Для принятия решения требовалось две трети голосов всех членов Генассамблеи.

В проекте резолюции выражается “серьезное беспокойство из-за продолжающегося кризиса прав человека и гуманитарного кризиса в Украине”, в том числе из-за сообщения о нарушении прав со стороны РФ.

Без России в РПЧ ООН остается 46 членов.

Перед голосованием по трибуне ГА ООН выступил постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица.

— Через несколько минут у вас будет шанс доказать, что вы не безразличные наблюдатели. Все что вам нужно сделать – нажать кнопку “за”. Этим вы спасете Советы по правам человека, спасете многих людей во всем мире и Украине. Если вы нажмете “против”, тогда это будет подобно тому, что вы нажали на курок. Это будет означать красную точку на экране. Красный – это цвет крови, которые погибают, которые ни в чем не виноваты. И вот эти красные точки на этом экране, их изображения будут с вами и всеми нами, пока нас не подведет сама память, – заявил постпред Украины при ООН.

Ранее Россия пыталась запугать страны, что голосование “за” или содержание будет рассматриваться как “недружественный жест” с последствиями для двусторонних связей.

Ранее большинство депутатов Европарламента проголосовали за резолюцию, призывающую исключать Россию из международных организаций – Интерпола, Всемирной торговой организации, ЮНЕСКО, G20 и других.

Источник: ГА ООН

Фото: Скриншот с видео