Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 42 день войны
Убили Убили
167 детей
Ранили Ранили
>297 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

ГА ООН большинством голосов проголосовала за исключение России из Совета по правам человека

Илья Нежигай редактор ленты
ГА ООН большинством голосов проголосовала за исключение России из Совета по правам человека

Членство Российской Федерации в Совете ООН по правам человека приостановлено решением Генасамблеи.

Во время голосования в рамках Генеральной ассамблеи ООН “за” исключение России проголосовало 93 страны, когда “против” отдали свои голоса только 24 государства. Еще 58 стран-членов ООН воздержались от голосования.

Для принятия решения требовалось две трети голосов всех членов Генассамблеи.

В проекте резолюции выражается “серьезное беспокойство из-за продолжающегося кризиса прав человека и гуманитарного кризиса в Украине”, в том числе из-за сообщения о нарушении прав со стороны РФ.

Без России в РПЧ ООН остается 46 членов.

Перед голосованием по трибуне ГА ООН выступил постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица.

— Через несколько минут у вас будет шанс доказать, что вы не безразличные наблюдатели. Все что вам нужно сделать – нажать кнопку “за”. Этим вы спасете Советы по правам человека, спасете многих людей во всем мире и Украине. Если вы нажмете “против”, тогда это будет подобно тому, что вы нажали на курок. Это будет означать красную точку на экране. Красный – это цвет крови, которые погибают, которые ни в чем не виноваты. И вот эти красные точки на этом экране, их изображения будут с вами и всеми нами, пока нас не подведет сама память, – заявил постпред Украины при ООН.

Ранее Россия пыталась запугать страны, что голосование “за” или содержание будет рассматриваться как “недружественный жест” с последствиями для двусторонних связей.

Ранее большинство депутатов Европарламента проголосовали за резолюцию, призывающую исключать Россию из международных организаций – Интерпола, Всемирной торговой организации, ЮНЕСКО, G20 и других.

Источник: ГА ООН

Фото: Скриншот с видео

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка