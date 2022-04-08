Совместное заявление по обеспечению доступного и бесплатного роуминга во время международных звонков ЕС-Украина подписали 24 мобильных оператора Евросоюза и три украинских мобильных оператора. Об этом идет речь на сайте Европейской комиссии.

Отмечается, что в будущем количество операторов может увеличиться.

— Совместное заявление имеет целью заложить более стабильную основу, чтобы помочь перемещенным украинцам в Европе оставаться на связи с родными и друзьями дома, – говорится в сообщении.

В Еврокомиссии добавили, что телеком-операторы бесплатно раздали миллионы SIM-карт беженцам из Украины.

Беженцам, использующим такие SIM-карты, также удалось воспользоваться возможностью международных звонков в Украину без оплаты.

С 8 апреля декларация открыта для всех операторов связи, желающих подписать ее в любое время. Она будет применяться в течение трех месяцев, после чего будет пересмотрена.

Источник: сайт Еврокомиссии