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Байден закрепил отказ США от российской нефти и торговле с РФ на уровне закона

Илья Нежигай редактор ленты
Байден закрепил отказ США от российской нефти и торговле с РФ на уровне закона

Президент США Джо Байден 8 апреля подписал два законопроекта, направленных на наказание России за вторжение в Украину.

Подпись президента Байдена была поставлена через день после того, как Конгресс США одобрил эти меры.

Первый законопроект называется “Закон о прекращении импорта российской нефти”. Он кодифицирует уже объявленный запрет на импорт российских энергоносителей, включая поставки нефтепродуктов, которые составили треть всей торговли между США и Россией в прошлом году. Эта мера прошла в Сенате 100 голосов против 0 и в Палате представителей 413 голосов против 9.

Второй законопроект “Закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью”.

Этот закон также был принят Сенатом 100 голосами против 0, а Палатой представителей 420 голосами против 3. Документ предусмотрено исключение России и ее союзника Беларуси из длинного списка стран, с которыми поддерживаются “постоянные нормальные торговые отношения”. Это решение, которое уже было принято исполнительным указом, означает, что российский импорт будет облагаться более высокими тарифами.

Законопроекты преобразовывают указ президента США в закон, что значительно усложнит будущему президенту возможность отменить его.

Сами проекты законов были приняты 7 апреля, в последний день работы Конгресса США перед двухнедельным перерывом.

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Источник: The Washington Post

Фото: Depositphotos

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