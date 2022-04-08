Конгрес США 7 квітня ухвалив законопроєкт про заборону імпорту нафти і газу з Росії, що є одним із останніх заходів у рамках зусиль американського уряду з економічної ізоляції та покарання Кремля за його неспровоковане вторгнення в Україну.

Голосування в Сенаті Конгресу США пройшло одностайно – 100 зі 100 сенаторів проголосували “за”. Потім Палата представників схвалила його, віддавши “за” 413 голосів, коли “проти” проголосували лише 9 конгресменів. Тим самим, законопроєкт був відправлений на підпис до президента США Джо Байдена.

Законопроєктом забороняється імпорт нафти, газу, вугілля та інших енергетичних продуктів із Росії. Це сталося майже через місяць після того, як Джо Байден підписав указ, який наказував практично ті самі заходи.

Законопроєкт перетворює указ президента США на закон, що значно ускладнить майбутньому президентові можливість скасувати його. Проєкт закону було ухвалено після того, як він кілька тижнів пролежав у Сенаті.

При цьому заборона на імпорт нафти була прийнята відразу після переважного схвалення законопроєкту про скасування постійних нормальних торгових відносин Росії зі США, які часто називають статусом “найсприятливішої нації”. Проєкт закону також передбачає розрив нормальних торговельних відносин із Білоруссю, ключовим союзником Росії.

– Цей пакет заходів спрямований на використання всіх інструментів економічного тиску на Володимира Путіна та його наближених олігархів, – сказав сенатор Рон Уайден, округ Колумбія.

Він додав, що путінська Росія не заслуговує на те, щоб бути частиною економічного порядку, який існує з кінця Другої світової війни.

Це не єдина подія щодо ізоляції Росії, яка сталася 7 квітня.

Раніше Європейський парламент більшістю голосів проголосував за резолюцію ембарго російських енергоносіїв. Щоправда, резолюція євродепутатів має рекомендаційний характер.

Також 7 квітня Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення призупинити членство РФ у Раді ООН з прав людини. Одразу після голосування представник Росії оголосив, що країна-агресор сама залишить цей правозахисний орган, не чекаючи набуття чинності рішення ГА ООН.