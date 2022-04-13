ЕС согласовал увеличение военной помощи Украине до €1,5 млрд — Боррель

Европейский Союз предоставит Украине третий транш военной помощи в размере €500 млн. Таким образом, общая сумма военной помощи ЕС выросла уже до €1,5 млрд.

Как заявил 13 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, срок действия этих мер помощи продлевается на год.

— С этими новыми дополнительными 500 млн. евро ЕС выделил в общей сложности 1,5 млрд. евро в поддержку поставки военного снаряжения для Вооруженных сил Украины государствами-членами ЕС. Следующие недели будут решающими… Крайне важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине, чтобы защитить ее территорию и население, — заявил Жозеп Боррель.

It is not just rhetoric that your fight is our fight. This is why we continue to #StandWithUkraine. pic.twitter.com/0oiDaRTywZ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 12, 2022

В рамках согласованной военной помощи Украине страны ЕС будут поставлять не только средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, но и летальное снаряжение в оборонных целях.

Отметим, что предыдущие два транша были согласованы 28 февраля и 23 марта 2022 года.