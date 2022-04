ЕС согласовал увеличение военной помощи Украине до €1,5 млрд — Боррель

Европейский Союз предоставит Украине третий транш военной помощи в размере €500 млн. Таким образом, общая сумма военной помощи ЕС выросла уже до €1,5 млрд.

Как заявил 13 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, срок действия этих мер помощи продлевается на год.

