В результате боевых действий на недавно оккупированных территориях будет потеряна треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину.

Об этом глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко в социальных сетях.

We estimate that one-third of the gas volume exported from Russia to the EU through Ukraine will be lost if the occupation forces do not stop disrupting the operation of our stations in recently occupied territories.

— Yuriy Vitrenko (@VitrenkoYuriy) April 23, 2022