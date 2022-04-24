Это будет победа Украины и стратегическое поражение России. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс в разговоре с журналисткой BBC Софи Раворт.
— То, что мы видели от наших украинских партнеров – это не что иное, как победа на поле боя. Сейчас они (украинцы, — Ред.) выиграют битву за Украину. И это неудивительно, потому что они борются настойчиво и решительно, – сказал Прайс.
Он отметил, что огромную помощь в безопасности Украине оказывают США и около 30 стран со всего мира.
На вопрос Раворт, готовы ли США послать тяжелое наступательное вооружение, чтобы оттеснить российских солдат от территории Украины, Прайс сказал:
— Мы объявили вчера о еще одном транше помощи в сфере безопасности в размере $800 млн. Мы предоставляем им именно то, что им нужно для этого нового типа битвы, развернувшейся на Донбассе и на юге.
Мы уверены, что благодаря нашей постоянной поддержке, решительности и упорству, которые продемонстрировали наши украинские партнеры, они выйдут победителями, — подчеркнул Прайс.
21 апреля Соединенные Штаты обнародовали свой новый пакет санкций против России из-за ее вторжения на территорию Украины.
На этот раз санкции направлены на ключевой коммерческий банк, глобальную сеть и на более 40 физических и юридических лиц во главе с российским олигархом Константином Малофеевым.