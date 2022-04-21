Соединенные Штаты обнародовали свой новый пакет санкций против России из-за ее вторжения на территорию Украины.

На этот раз санкции направлены на ключевой коммерческий банк и глобальную сеть и на более 40 физических и юридических лиц во главе, с определенным США, российским олигархом Константином Малофеевым.

В пресс-релизе Министерство финансов США сообщило, что санкции нацелены на компании, работающих в российской отрасли добычи виртуальной валюты, которая является третьей по величине в мире.

В пресс-релизе добавили, что это впервые, когда санкции задели компанию по добыче виртуальной валюты.

В отдельном заявлении госсекретарь США Энтони Бленкен заявил, что Госдепартамент вводит визовые ограничения для 635 российских лиц, включая членов российской Думы.

— Эти санкции – новые действия администрации Байдена, направленные на наказание Кремля и его пособников за вторжение в Украину в конце февраля. Война унесла жизни сотен военнослужащих и гражданских, и американские и европейские чиновники говорят, что она может длиться месяцами, — говорится в сообщении.

Впрочем, американские эксперты отмечают, что санкции вряд ли сразу сдержат президента России Владимира Путина.