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Факты / Мир / Мировые новости

В США обнародовали новые санкции против России

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
В США обнародовали новые санкции против России

Соединенные Штаты обнародовали свой новый пакет санкций против России из-за ее вторжения на территорию Украины.

На этот раз санкции направлены на ключевой коммерческий банк и глобальную сеть и на более 40 физических и юридических лиц во главе, с определенным США, российским олигархом Константином Малофеевым.

В пресс-релизе Министерство финансов США сообщило, что санкции нацелены на компании, работающих в российской отрасли добычи виртуальной валюты, которая является третьей по величине в мире.

В пресс-релизе добавили, что это впервые, когда санкции задели компанию по добыче виртуальной валюты.

В отдельном заявлении госсекретарь США Энтони Бленкен заявил, что Госдепартамент вводит визовые ограничения для 635 российских лиц, включая членов российской Думы.

— Эти санкции – новые действия администрации Байдена, направленные на наказание Кремля и его пособников за вторжение в Украину в конце февраля. Война унесла жизни сотен военнослужащих и гражданских, и американские и европейские чиновники говорят, что она может длиться месяцами, — говорится в сообщении.

Впрочем, американские эксперты отмечают, что санкции вряд ли сразу сдержат президента России Владимира Путина.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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