На территории Приднестровья россияне перевели свои войска в боевую готовность

На территории так называемой “Приднестровской молдавской республики” российские войска приведены в боевую готовность.

Об этом сообщает Генштаб Украины.

— На территории Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность “Полная”, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы, — отметили в Генштабе.

Оперативная группа российских войск на территории непризнанной “Приднестровской молдавской республики” базируется там с 1995 года. Штаб-квартира находится в Тирасполе.