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РФ хочет атаковать “Приднестровскую республику”, чтобы обвинить ВСУ – ГУР

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
РФ хочет атаковать “Приднестровскую республику”, чтобы обвинить ВСУ – ГУР

Украинская разведка сообщает, что Россия готовит ракетный удар по “Приднестровской молдавской республике” с жертвами среди мирного населения, а также в планах агрессора обвинить в этом ВСУ.

— Жители непризнанной “ПМР” получают СМС, от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о “ракетном и артиллерийском” ударе по территории “ПМР”, — отметили в ГУР Минобороны Украины.

Текст в фейковых СМС:

Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла ​​мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19.00 будут проведены ракетные и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики.

В украинской разведке отметили, что эти сообщения активно тиражируют российские пропагандисты.

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— Государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям. Подобные фейки и инциденты, которые предположительно произойдут на территории “ПМР”, не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы, — отметили в ГУР.

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Фото: УНИАН

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