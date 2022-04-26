Украинская разведка сообщает, что Россия готовит ракетный удар по “Приднестровской молдавской республике” с жертвами среди мирного населения, а также в планах агрессора обвинить в этом ВСУ.

— Жители непризнанной “ПМР” получают СМС, от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о “ракетном и артиллерийском” ударе по территории “ПМР”, — отметили в ГУР Минобороны Украины.

Текст в фейковых СМС:

Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла ​​мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19.00 будут проведены ракетные и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики.

В украинской разведке отметили, что эти сообщения активно тиражируют российские пропагандисты.

Related video