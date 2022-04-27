ЕС планирует отменить все пошлины на импорт из Украины

На просьбу Украины Европейская комиссия предложила ряд временных мер по либерализации торговли, которые позволят Украине сохранить свои торговые позиции с остальным миром и еще больше углубить торговые отношения с ЕС.

— Эти временные и исключительные меры будут способствовать поддержке и содействию существующим торговым потокам из Украины в Европейский Союз и помогут украинским производителям, – говорится в предложении.

Комиссия заявила, что вторжение России в Украину имело глубокое негативное влияние на способность Украины торговать с остальным миром.

А чтобы смягчить экономическое влияние агрессии, Комиссия пояснила, что уместно и необходимо ускорить более тесные экономические отношения между ЕС и Украиной, чтобы оказать быструю поддержку украинской власти и украинцам.

Рекомендация, которая будет действовать в течение одного года, будет включать временное приостановление всех непогашенных тарифов и установление углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Предложение Комиссии предусматривает отмену всех тарифов, импортной пошлины на промышленную продукцию, а также снижение квот на сельскохозяйственную и переработанную продукцию.

В этом предложении Комиссия надеется, что эти меры установят условия для усиления экономических и торговых отношений с целью постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

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— Я вела дискуссии с президентом Владимиром Зеленским о путях поддержки экономики, и сегодняшнее предложение значительно облегчит экспорт украинской промышленности и сельскохозяйственной продукции и товаров в ЕС, — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Теперь предложение должны подписать Европейский парламент и Совет Европейского Союза.