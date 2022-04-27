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Факты / Мир / Мировые новости

ЕС планирует отменить все пошлины на импорт из Украины

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
ЕС планирует отменить все пошлины на импорт из Украины

На просьбу Украины Европейская комиссия предложила ряд временных мер по либерализации торговли, которые позволят Украине сохранить свои торговые позиции с остальным миром и еще больше углубить торговые отношения с ЕС.

— Эти временные и исключительные меры будут способствовать поддержке и содействию существующим торговым потокам из Украины в Европейский Союз и помогут украинским производителям, – говорится в предложении.

Комиссия заявила, что вторжение России в Украину имело глубокое негативное влияние на способность Украины торговать с остальным миром.

А чтобы смягчить экономическое влияние агрессии, Комиссия пояснила, что уместно и необходимо ускорить более тесные экономические отношения между ЕС и Украиной, чтобы оказать быструю поддержку украинской власти и украинцам.

Рекомендация, которая будет действовать в течение одного года, будет включать временное приостановление всех непогашенных тарифов и установление углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Предложение Комиссии предусматривает отмену всех тарифов, импортной пошлины на промышленную продукцию, а также снижение квот на сельскохозяйственную и переработанную продукцию.

В этом предложении Комиссия надеется, что эти меры установят условия для усиления экономических и торговых отношений с целью постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

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— Я вела дискуссии с президентом Владимиром Зеленским о путях поддержки экономики, и сегодняшнее предложение значительно облегчит экспорт украинской промышленности и сельскохозяйственной продукции и товаров в ЕС, — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Теперь предложение должны подписать Европейский парламент и Совет Европейского Союза.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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