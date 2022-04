В Амстердаме портовики отказываются разгружать танкер с российским топливом

Сотрудники порта Амстердама отказываются разгружать судно Sunny Liger с российским дизелем. Решения работников порта поддерживают в муниципалитете столицы Нидерландов.

Юридически кораблю все еще можно заходить в порт, но экипаж не сделал ни одного официального запроса на причал. Издание NOS пыталось связаться с владельцем судна для комментариев, но безуспешно.

Прошлой ночью корабль бросил якорь у берегов Нидерландов и намеревался зайти в порт Амстердама, но сотрудники порта отказываются его разгружать.

Представитель МИД Украины Олег Николенко также просит работников амстердамского порта не разгружать судно.

Oil tanker ‘Sunny Liger’ carrying Russian oil has entered the port of Amsterdam. We call on the Dutch government to demand the immediate departure of this vessel. The Netherlands whose support Ukraine greatly appreciates must not become a place for dirty Russian oil schemes.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) April 30, 2022