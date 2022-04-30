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В Амстердаме портовики отказываются разгружать танкер с российским топливом

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
танкер sunny liger

Сотрудники порта Амстердама отказываются разгружать судно Sunny Liger с российским дизелем. Решения работников порта поддерживают в муниципалитете столицы Нидерландов.

Юридически кораблю все еще можно заходить в порт, но экипаж не сделал ни одного официального запроса на причал. Издание NOS пыталось связаться с владельцем судна для комментариев, но безуспешно.

Прошлой ночью корабль бросил якорь у берегов Нидерландов и намеревался зайти в порт Амстердама, но сотрудники порта отказываются его разгружать.

Представитель МИД Украины Олег Николенко также просит работников амстердамского порта не разгружать судно.

— Нефтяной танкер Sunny Liger с российской нефтью вошел в порт Амстердама. Мы призываем правительство Нидерландов потребовать немедленного отплытия этого судна. Нидерланды, поддержку которых очень ценит Украина, не должны стать местом грязных российских нефтяных схем, — написал он в Twitter.

Груз корабля вызывает споры из-за войны в Украине. Импорт российской нефти и газа законный, хотя правительство Нидерландов заявило о намерении отказаться от российского газа и нефти к концу 2022 года.

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Российские корабли или суда, связанные с Россией, которые плавают под флагом другой страны, не могут швартоваться где угодно в Европе. Но танкер Sunny Liger ходит под флагом Маршалловых островов и не подпадает под санкции. В то же время известно, что груз на него был загружен в российском городе Приморск. Раньше его отказались разгружать в Швеции.

Источник: NOS

Скриншот: NOS

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