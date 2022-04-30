В Амстердаме портовики отказываются разгружать танкер с российским топливом

Сотрудники порта Амстердама отказываются разгружать судно Sunny Liger с российским дизелем. Решения работников порта поддерживают в муниципалитете столицы Нидерландов.

Юридически кораблю все еще можно заходить в порт, но экипаж не сделал ни одного официального запроса на причал. Издание NOS пыталось связаться с владельцем судна для комментариев, но безуспешно.

Прошлой ночью корабль бросил якорь у берегов Нидерландов и намеревался зайти в порт Амстердама, но сотрудники порта отказываются его разгружать.

Представитель МИД Украины Олег Николенко также просит работников амстердамского порта не разгружать судно.

— Нефтяной танкер Sunny Liger с российской нефтью вошел в порт Амстердама. Мы призываем правительство Нидерландов потребовать немедленного отплытия этого судна. Нидерланды, поддержку которых очень ценит Украина, не должны стать местом грязных российских нефтяных схем, — написал он в Twitter.

Oil tanker ‘Sunny Liger’ carrying Russian oil has entered the port of Amsterdam. We call on the Dutch government to demand the immediate departure of this vessel. The Netherlands whose support Ukraine greatly appreciates must not become a place for dirty Russian oil schemes. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) April 30, 2022

Груз корабля вызывает споры из-за войны в Украине. Импорт российской нефти и газа законный, хотя правительство Нидерландов заявило о намерении отказаться от российского газа и нефти к концу 2022 года.

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Российские корабли или суда, связанные с Россией, которые плавают под флагом другой страны, не могут швартоваться где угодно в Европе. Но танкер Sunny Liger ходит под флагом Маршалловых островов и не подпадает под санкции. В то же время известно, что груз на него был загружен в российском городе Приморск. Раньше его отказались разгружать в Швеции.

Источник: NOS

Скриншот: NOS