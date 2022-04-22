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Факты / Мир / Мировые новости

Нидерланды планируют отказаться от российских нефти и газа до конца 2022 года

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
парламент Нідерландів

Нидерланды планируют прекратить использование российского ископаемого топлива до конца 2022 года. Об этом чиновники правительства сообщили в пятницу, 22 апреля.

После еженедельного заседания кабинета министр климата и энергетической политики страны Роб Джеттен заявил, что Нидерланды больше не хотят “ложить деньги в военный сундук Путина”.

Нидерландские парламентарии заявили, что планируют достичь этой цели посредством многостороннего подхода, включающего политику энергосбережения и импорт большего количества топлива из других стран.

Также будут приняты меры по увеличению объемов газа в хранилищах в Бергермеере. На эти цели власти планируют выделить около €600 млн.

— Таким образом, Нидерланды могут полностью сохранить или заменить российскую долю своего газа до конца года, – говорится в заявлении правительства.

Лидеры Европейского Союза больше месяца боролись с тем, как отучить европейские страны от российского природного газа, от которого они сильно зависели.

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Недавно стало известно, что Италия договорилась с Анголой об увеличении поставок газа, что ограничит закупку российского.

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Пока неизвестно на какой объем газа из Анголы может рассчитывать Италия, поскольку детали соглашения не сообщались. На данный момент российский газ составляет около 45% потребления в Италии.

Источник: Dutch News

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Фото: Depositphotos

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