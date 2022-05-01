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Факты / Мир / Мировые новости

Путин разрушил мировой порядок в Европе, полагаться на его обещания нельзя – Бербок

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Путин разрушил мировой порядок в Европе, полагаться на его обещания нельзя – Бербок

Необходимое условие для прочного мира в Украине и Европе – это вывод всех российских солдат с захваченной Кремлем украинской территории.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Лига.Новости.

— Наша цель — мир для людей в Украине, для нас самих и наших детей. Но мирный порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Прекращение огня может быть лишь первым шагом.

Мир на условиях, которые диктует Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам, – заявила она.

Бербок также подчеркнула, что как бы кому-то не хотелось, возврата к политическим отношениям с РФ, которые были до 24 февраля, не будет.

– Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина, — пояснила она.

Бербок отметила, что сейчас нужно помочь Украине отбить полномасштабное наступление России и обезопасить себя от будущих нападений.

— Только когда все в Европе снова осознают, что по итогам войны ни одна страна не выиграет, а все проиграют, снова наступит настоящий мир, – сказала Бербок.

Она подчеркнула, что санкции с РФ могут быть сняты только в случае вывода Россией всех войск с Украины.

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Фото: Getty Images

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