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Факты / Украина / Общество

Украина – это свобода: в Киеве состоялась встреча Зеленского и спикера Палаты представителей США

Юля Захарченко редактор ленты
Украина – это свобода: в Киеве состоялась встреча Зеленского и спикера Палаты представителей США

В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Глава государства поблагодарил за усилия по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

– США сегодня являются лидером мощной поддержки Украины во время войны против агрессии Российской Федерации. Очень важны сигналы, которые сегодня дают США и президент Байден. Это и недавние мощные шаги по оборонной и финансовой поддержке для Украины, а также решения по ленд-лизу – мы благодарны за это, – заявил Владимир Зеленский.

По мнению президента, обращение лидера США Джо Байдена к американскому Конгрессу с целью предоставления Украине финансовой помощи в размере $33 млрд – это важный шаг.

Спикер Палаты представителей Конгресса США подчеркнула, что сегодня Украина героически борется за свободу. Америка готова помогать нашему государству, пока не завершится полномасштабная российская агрессия. По мнению Пелоси, Украина – это граница свободы.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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