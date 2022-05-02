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Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для военных самолетов РФ — СМИ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
уряд Азербайджану

Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов. Об этом сообщает издание The Azeri Times.

Из-за этого российские военные самолеты, перевозившие военные грузы из Армении в Россию, были вынуждены пролететь над Ираном и Каспийским морем на пути в Ростов.

После закрытия неба над Азербайджаном Москве придется использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.

Издание отмечает, что ни в азербайджанском, ни в российском правительствах эту информацию пока не подтвердили. Но российские военные самолеты, летящие из Армении в Россию, продолжают избегать воздушного пространства Азербайджана.

В конце апреля Турция временно закрыла свое воздушное пространство для российских гражданских и военных самолетов с пунктами назначения в Сирии.

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По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, сообщение было отправлено российской стороне в марте. До апреля у Москвы было время, чтобы внести соответствующие корректировки.

Источник: The Azeri Times

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Фото: Depositphotos

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