Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для военных самолетов РФ — СМИ

Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов. Об этом сообщает издание The Azeri Times.

Из-за этого российские военные самолеты, перевозившие военные грузы из Армении в Россию, были вынуждены пролететь над Ираном и Каспийским морем на пути в Ростов.

Azerbaijan closed its airspace to Russian military airplanes. As a result, Russian military aircrafts carrying military cargo from #Armenia to #Russia forced to fly over #Iran and Caspian Sea en route to Rostov. #Ukraine pic.twitter.com/l3R8A9YBmN

— The Azeri Times (@AzeriTimes) May 1, 2022