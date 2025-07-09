Почему решение ЕСПЧ историческое и какой механизм ответственности для РФ — объясняет эксперт

Европейский суд по правам человека 9 июля огласил решение по существу по делу Украина и Нидерланды против России. Согласно с ним, РФ признали виновной в многочисленных нарушениях прав человека, которые происходили на оккупированных территориях до и после 24 февраля 2022 года, а также подчеркнули, что ее действия носили массовый и системный характер.

Почему это решение можно назвать историческим, какие ключевые его аспекты можно выделить и какие шаги должны быть сделаны в дальнейшем, чтобы РФ понесла ответственность за все содеянное — об этом Фактам ICTV рассказал программный директор Командного Центра гражданских свобод Владимир Яворский.

Почему решение ЕСПЧ является историческим

Как отмечает эксперт, решение ЕСПЧ действительно является историческим, потому что оно касается оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей до и после 24 февраля 2022 года. То есть оно включает и полномасштабное вторжение, и фиксирует жалобы о нарушении прав человека Россией в период до 16 сентября 2022 года (прекращение членства РФ в Совете Европы).

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— Если раньше об этом были определенные отчеты, доклады, то сейчас это первое судебное решение, которое четко указывает на несколько очень важных вещей, что это РФ с 2014 года оккупировала наши территории, что она ведет там войну и т.д. И там есть много факторов, которые подтверждены этим решением, — добавляет эксперт.

Таким образом, если до этого решения было постановление только по аннексированному Крыму, то теперь оно касается и оккупированных Луганской и Донецкой областей.

К тому же, суд не только подтвердил системные и массовые нарушения прав человека, совершенные РФ с 2014 года на оккупированных территориях Украины и во время полномасштабной агрессии, но и обозначил более широкий правовой контекст, отметили в Минюсте Украины.

Ключевые аспекты решения ЕСПЧ

С практической точки зрения решение ЕСПЧ имеет действительно мощное значение. Так, если раньше Россия могла просто отмахнуться от обвинений в совершенных ею преступлениях, на которые указывала и регистрировала Украина, то теперь эти факты будут иметь юридическое подтверждение. А, следовательно, так просто сказать “мы этого не делали” — не получится.

Второй важный момент — теперь Россия будет нести обязательства за определенный перечень совершенных нею преступлений. Это касается фактов преследования украинских граждан, арестов людей на оккупированных территориях, похищения украинских детей и незаконного перемещения их в РФ и т.д.

И третий аспект — это вопрос компенсации. То есть, по всем вопросам, где признаны факты нарушения прав человека, а их там тысячи, уже вторым решением будут установлены конкретные размеры выплаты компенсации, добавляет Владимир Яворский.

Таким образом, поскольку это судебное решение международного суда, то здесь исчезнет спор относительно многих действий, которые совершает Россия. Относительно фильтрации, относительно ареста гражданских лиц, относительно вытеснения людей с оккупированных территорий, относительно пропаганды через образование, относительно запрета украинского языка, относительно пыток, относительно убийств и прочего.

И также очень важным аспектом решения ЕСПЧ является то, что именно Россию признали ответственной за то, что стало возможным сбивание рейса MH17 над Донбассом с российского ЗРК Бук.

Каким будет механизм привлечения России к ответственности

Безусловно, решение ЕСПЧ является историческим, однако, какими должны быть следующие шаги, чтобы РФ все же заплатила за свои преступления?

Как отмечает Владимир Яворский, далее комитет министров Совета Европы, в который входят главы МИД 46 стран-членов этой международной организации, будут разрабатывать программу выполнения этого решения.

— Они должны определить, что именно Россия должна сделать, и они будут требовать от нее это сделать, — рассказывает эксперт.

После этого следующим решением Европейский суд должен определить финансовую компенсацию.

— То есть, сколько собственно Россия должна заплатить, и это уже будет как международный долг. Это не долг Украине, это будет долг международных организаций, поэтому рано или поздно Россия будет вынуждена заплатить, — добавляет эксперт.

И третье направление — это открытие возможности сотням тысяч людей подавать иски на основании решения ЕСПЧ.

— То есть будут еще дополнительные решения, которые будут предусматривать возвращение собственности, компенсацию, выплату за убийства, за пытки и тому подобное. И рано или поздно РФ придется заплатить за свои преступления — поскольку это уже решение международной инстанции и международный долг РФ соответственно. То есть, это вопрос времени, когда это произойдет, — подводит итоги эксперт.

А до этого решения был только Реестр убытков, где механизм компенсации за преступления РФ вообще не предусмотрен. Сейчас же сценарий, что каждый пострадавший человек получит компенсацию, приобретает более реалистичные формы. И вот это важно и является действительно историческим моментом.

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