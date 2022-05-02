РФ задействовала в Украине 65% наземных сил, более четверти из них, возможно, разбиты — разведка Британии

С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже задействовала более 120 батальонных тактических групп. Это составляет примерно 65% от всей ее наземной боевой численности.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

— Вполне возможно, что более четверти этих подразделений выведены из строя. Некоторые из самых элитных частей России, в частности Воздушно-десантные войска, подверглись наибольшему истощению. России, вероятно, понадобятся годы, чтобы восстановить эти силы, – говорит разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 02 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ZuMXTmNRyd ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/S7E6h4WTgM — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 2, 2022

Полномасштабная война России против Украины длится уже 68 дней. На днях в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные намеренно калечат себя, сдаются в плен и отказываются воевать из-за деморализации.

Кроме того, СБУ обнародовала очередную запись перехваченного разговора захватчиков. Он свидетельствует о том, что оккупанты, которые планировали захватить Украину за три дня, теперь так хотят сбежать с войны, что готовы наносить себе увечия, в частности забивать молотком в тело осколки.

За такое “ранение” они даже рассчитывают получить от России денежную компенсацию.