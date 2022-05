РФ задействовала в Украине 65% наземных сил, более четверти из них, возможно, разбиты — разведка Британии

С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже задействовала более 120 батальонных тактических групп. Это составляет примерно 65% от всей ее наземной боевой численности.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

