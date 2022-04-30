Российские оккупанты, которые планировали захватить Украину за три дня, теперь так хотят сбежать с полномасштабной войны, что готовы наносить себе увечья, в частности забивать молотком в тело осколки.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват, обнародованный Службой безопасности Украины.

Российский захватчик решил посоветоваться, как ему лучше покалечить себя, чтобы сбежать с войны в Украине. За такое “ранение” он даже рассчитывает получить от РФ денежную компенсацию.

– Да я, блин, думаю е*нуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать с тремя лямами (3 млн рублей, которые в РФ обещали платить раненым в войне оккупантам, – Ред.)… Либо зах*ячить себе самому в ногу осколок, молотком забить, – рассказал оккупант во время разговора с девушкой.

Та ему посоветовала выстрелить себе в ногу. Однако путинский вояка, похоже, хорошо изучил этот вопрос и сообщил, что “так нельзя”, поскольку это будет самострел.

– Вот такие “герои” пришли с войной на нашу землю – способны только издеваться над мирным населением. А когда же оккупанты сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно скорее бежать в РФ, — подчеркнули в СБУ.

Недавно Служба безопасности сообщала, что в российских войсках офицеры начали расстреливать солдат, чтобы заставить их идти в наступление в Украину.

Related video

Кроме того, СБУ обнародовала переписку одного из российских захватчиков, который жаловался, что украинские военные устроили “сплошной ад” в Чернобаевке (Херсонская область). По данным спецслужбы, у оккупантов начинается паника от одного упоминания о Чернобаевке.