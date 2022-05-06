Британия ввела санкции против корпорации, производящей 97% железнодорожных путей в России

Новые антироссийские санкции Великобритании “ударили” по крупнейшему производителю стали в Российской Федерации.

Речь идет о международной горно-металлургической корпорации Evraz, совладельцем которой является олигарх Роман Абрамович. Санкции против Evraz официально утвердило британское правительство, о чем говорится в соответствующем заявлении 5 мая.

— Наряду с существующими мерами, это действие еще больше будет сдерживать компании, работающие в стратегических секторах России. Сегодняшнее замораживание активов означает, что ни один гражданин или компания в Великобритании не могут вести с ними бизнес… Эти санкции еще больше подорвут финансовые резервы Путина и экономику и поддержат дальнейшее сопротивление Украины, – говорится в заявлении правительства Великобритании.

Отмечается, что корпорация Evraz работает непосредственно в тех отраслях, которые имеют стратегическое значение для Кремля.

Evraz производит 28% всех железнодорожных колес и 97% железнодорожных путей в России.

Именно железную дорогу россияне используют для перемещения ключевых военных поставок на линию фронта в Украине.

Источник: GOV.UK