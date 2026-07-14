Украина станет первой страной, которая получит новые усовершенствованные франко-итальянские противоракетные системы SAMP/T NG.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Антибаллистические системы SAMP/T NG для Украины: что известно

По словам Зеленского, результатом переговоров стало масштабное соглашение об углублении оборонного сотрудничества между двумя странами.

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Президент сообщил, что Украина получит лицензии на производство крылатых ракет SCALP, управляемых авиабомб AASM, а также ракет Aster 30, которые будут изготавливаться в сотрудничестве с Италией.

Кроме того, Франция присоединится к реализации украинской противоракетной программы Freyja.

— Украина первой получит новые усовершенствованные франко-итальянские системы SAMP/T NG. Это эффективные противоракетные системы. Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 до октября этого года, — отметил Зеленский.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о достижении договоренностей по лицензионному производству в Украине управляемых авиабомб AASM, крылатых ракет SCALP и зенитных ракет Aster 30.

По его словам, это позволит гораздо быстрее обеспечивать Украину необходимым вооружением и развивать собственное производство.

Макрон также подчеркнул, что Франция продолжит укреплять украинскую противовоздушную и противоракетную оборону.

В частности, стороны работают над развитием проекта Freyja, который должен стать новой европейской системой противоракетной защиты.

Кроме того, французский президент подтвердил планы Украины по закупке 16 истребителей Rafale, а подготовка украинских пилотов должна начаться уже в ближайшие месяцы.

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