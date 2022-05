Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем обращении по случаю Дня победы в Европе 8 мая упомянул войну Российской Федерации против Украины.

В своем видеообращении, которое Борис Джонсон опубликовал на странице Twitter, он сказал о поддержке Украины.

В конце сообщения в Twitter Борис Джонсон добавил уже традиционное “Слава Украине”.

This VE Day, as we remember those who sacrificed their lives for our freedom, we also think of those now suffering in Russia’s illegal invasion of Ukraine.

Our respect for those who fought strengthens the UK’s determination to support Ukraine today.

Slava Ukraini ???????? pic.twitter.com/aulRkf8Tbe

