Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем обращении по случаю Дня победы в Европе 8 мая упомянул войну Российской Федерации против Украины.

В своем видеообращении, которое Борис Джонсон опубликовал на странице Twitter, он сказал о поддержке Украины.

— В День победы в Европе, когда мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу свободу и будущее, мы думаем также о погибших или пострадавших в результате противоправного вторжения России в Украину. Наше уважение и благодарность тем, кто воевал в предыдущих конфликтах, усиливает нашу решительность поддерживать украинский народ в его борьбе. Мы не забудем вклад разных поколений ради мира и свободы в Европе, — сказал глава британского правительства.

В конце сообщения в Twitter Борис Джонсон добавил уже традиционное “Слава Украине”.

This VE Day, as we remember those who sacrificed their lives for our freedom, we also think of those now suffering in Russia’s illegal invasion of Ukraine. Our respect for those who fought strengthens the UK’s determination to support Ukraine today. Slava Ukraini ???????? pic.twitter.com/aulRkf8Tbe — UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 8, 2022

Ранее, 5 мая, премьер-министр Борис Джонсон провел разговор с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили поставки новых типов вооружения.

Кроме того, Джонсон предложил постоянную поддержку Великобритании в сборе улик о военных преступлениях.