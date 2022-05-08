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Джонсон упомянул Украину в своем обращении в связи с Днем победы в Европе

Илья Нежигай редактор ленты
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем обращении по случаю Дня победы в Европе 8 мая упомянул войну Российской Федерации против Украины.

В своем видеообращении, которое Борис Джонсон опубликовал на странице Twitter, он сказал о поддержке Украины.

— В День победы в Европе, когда мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу свободу и будущее, мы думаем также о погибших или пострадавших в результате противоправного вторжения России в Украину. Наше уважение и благодарность тем, кто воевал в предыдущих конфликтах, усиливает нашу решительность поддерживать украинский народ в его борьбе. Мы не забудем вклад разных поколений ради мира и свободы в Европе, — сказал глава британского правительства.

В конце сообщения в Twitter Борис Джонсон добавил уже традиционное “Слава Украине”.

Ранее, 5 мая, премьер-министр Борис Джонсон провел разговор с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили поставки новых типов вооружения.

Кроме того, Джонсон предложил постоянную поддержку Великобритании в сборе улик о военных преступлениях.

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Фото: Depositphotos

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