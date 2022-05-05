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Факты / Украина / Политика

Джонсон и Зеленский обсудили предоставление Украине вооружения большей дальности

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Борис Джонсон і Володимир Зеленський

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gov.Uk.

Они обсудили события на поле боя и потребности ВСУ.

Также лидеры обсудили предоставление Украине вооружения большей дальности для предотвращения бомбардировок мирного населения.

Премьер-министр Великобритании отметил важность надежного и независимого международного судебного процесса для привлечения к ответственности виновных в зверствах в Украине.

Кроме того, Джонсон предложил постоянную поддержку Великобритании в сборе доказательств о военных преступлениях.

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Фото: Офис президента

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