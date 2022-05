История с российским послом Сергеем Андреевым, которого облили в Варшаве красной краской возле памятника павшим во Второй мировой войне, получила продолжение.

А точнее, появились новые подробности его общения со СМИ после инцидента.

The #Russian ambassador, doused in syrup yesterday in Warsaw, immediately after the incident called the massacre in #Bucha a “staged”. pic.twitter.com/3j17OFptnc

— NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2022