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Облитый краской посол РФ с едкой ухмылкой назвал резню в Буче “инсценировкой”

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
сергій андрєєв у червоній фарбі

История с российским послом Сергеем Андреевым, которого облили в Варшаве красной краской возле памятника павшим во Второй мировой войне, получила продолжение.

А точнее, появились новые подробности его общения со СМИ после инцидента.

Комментируя эпизод с красной краской, он заявил, что его облили сладким сиропом, который у него вызывает ассоциации с инсценировкой.

— В Буче — инсценировка и здесь инсценировка, — с язвительной улыбкой сказал Андреев под крики Позор и Фашисты.

По его словам, российские солдаты погибают во время полномасштабного вторжения в Украину ради того, чтобы якобы “защитить Россию от агрессии НАТО”.

9 мая в Варшаве посла РФ Сергея Андреева облили красной краской. Инцидент произошел, когда он пытался возложить венок на кладбище советских солдат в польской столице.

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Газета Wyborcza сообщила, что российскому дипломату пришлось покинуть место в сопровождении полиции. До этого он сказал, что гордится президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: The Unpublished

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