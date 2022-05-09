Посла России в Варшаве облили красной краской под крики “фашисты”

В Варшаве (Польша) посла Российской Федерации Сергея Андреева облили красной краской. Инцидент произошел, когда он пытался возложить венок на кладбище советских солдат в польской столице.

Газета Wyborcza сообщает, что российскому дипломату пришлось покинуть место в сопровождении полиции.

Видео инцидента с Андреевым у памятника павшим во Второй мировой войне советским солдатам опубликовали ряд изданий и пользователей в социальных сетях.

Кроме того, что российского посла облили краской, участники акции скандировали в его адрес слово фашисты.

Известно также, что украинское общество провело антивоенную акцию возле мавзолея.

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Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Za chwilę z okazji Dnia Zwycięstwa wieniec złożyć ma tu ambasador Rosji w Polsce. Oto komitet powitalny. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/0NjWT7eTJn — Rafał Miżejewski (@rafalmizejewski) May 9, 2022

7 мая мэрия Варшавы сообщила о запрещении россиянам праздновать День победы 9 мая в столице. Мэр польской столицы Рафал Тшасковски подчеркнул, что ни одно польское государственное учреждение не должно участвовать в инициативе российского посольства.

Он призвал немедленно запретить такую инициативу: Я не даю согласия на проведение агрессором праздника в Варшаве.

Ранее сообщалось, что посольство России обратилось в Министерство иностранных дел Польши для поддержки в праздновании Дня победы в Варшаве.

Источник: Wyborcza