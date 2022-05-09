Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 75 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>415 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Посла России в Варшаве облили красной краской под крики “фашисты”

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
російського посла облили фарбою у Варшаві

В Варшаве (Польша) посла Российской Федерации Сергея Андреева облили красной краской. Инцидент произошел, когда он пытался возложить венок на кладбище советских солдат в польской столице.

Газета Wyborcza сообщает, что российскому дипломату пришлось покинуть место в сопровождении полиции.

Видео инцидента с Андреевым у памятника павшим во Второй мировой войне советским солдатам опубликовали ряд изданий и пользователей в социальных сетях.

Кроме того, что российского посла облили краской, участники акции скандировали в его адрес слово фашисты.

Известно также, что украинское общество провело антивоенную акцию возле мавзолея.

Сейчас смотрят

7 мая мэрия Варшавы сообщила о запрещении россиянам праздновать День победы 9 мая в столице. Мэр польской столицы Рафал Тшасковски подчеркнул, что ни одно польское государственное учреждение не должно участвовать в инициативе российского посольства.

Он призвал немедленно запретить такую инициативу: Я не даю согласия на проведение агрессором праздника в Варшаве.

Ранее сообщалось, что посольство России обратилось в Министерство иностранных дел Польши для поддержки в праздновании Дня победы в Варшаве.

Читайте
После сообщений о ранении: Герасимова не заметили на параде в Москве

Источник: Wyborcza

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка